A tocar del pantà de Darnius-Boadella, una família contempla el mirall d’aigua que inunda la Vall de l’Arnera, el pare li diu al fill gran que allà on tenen ara els peus, tot era aigua. «Fa quatre o cinc anys, l’aigua arribava fins a aquells arbres, ho recordo perquè estàvem asseguts en unes cadires i la teva mare posava els peus en remull». El fill, que es diu Sebastià, com el sant que venera l’ermita amagada a les aigües del pantà, li pregunta: «Pare, per què està tan baix el pantà?». El pare arronsa les espatlles, i respon: «El canvi climàtic, ja no plou com abans».

Les fotos que il·lustren aquestes dues pàgines s’han fet palejant amb un caiac del Club Nàutic Darnius. Una activitat que, a partir de la primavera i Setmana Santa, hauria de tenir molt moviment al pantà. Caiac, pàdel surf, petites embarcacions de vela... «A l’hivern sempre ens baixa molt la feina, però a partir de Setmana Santa no sé com ens ho farem», explica Joan Molinet, del club esportiu, reconeixent que mai havia vist la Muga i el pantà amb tan poca aigua. En una primavera normal, una sortida amb caiac per l’embassament i la Muga es podia allargar tranquil·lament «una hora i mitja o dues». Ara mateix, les excursions són encara més llargues. Però caminant... Tant des de l’Ajuntament de Sant Llorenç de la Muga, com des del mateix Club Nàutic, expliquen que els caps de setmana la zona és un formigueig de gent. La manca d’aigua ha fet ressorgir els vestigis ofegats pel pantà, la Reial Foneria de Sant Sebastià el primer alt forn per produir ferro de Catalunya coneguda com la Fàbrica d’Armes; o les diferents edificacions que hi reposen, com els masos que poblaven la vall o potser l’ermita de Sant Sebastià. «Ara els diumenges tenim ‘Turisme de sequera’», però, més enllà del negoci dels caiacs o de la gent que passa per Sant Llorenç de la Muga i Darnius, tant des del club com des de l’Ajuntament diuen que «tant de bo plogui aviat». Consulta aquí totes les notícies d'EMPORDÀ