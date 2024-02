La històrica teranyina «Paca» de l'Escala, la darrera de fusta que va es va construir a les drassanes locals, va tornar divendres a l'aigua després del procés de restauració i de la col·locació del motor.

La teranyina Paca va ser construïda el 1982 a les Drassanes Sala de l’Escala, i durant molts anys fou l’armador escalenc Josep Lluís Sureda qui la va tripular; de fet, rep el nom de «Paca» en homenatge a la seva mare, Francesca Barragán. Amb els anys, però, passà a ser propietat de Joan Tudela, un veí d’Arenys de Mar, i va ser aquí on va navegar fins fa poc. Tanmateix, anava a ser desballestada. Afortunadament, però, el mes de març de 2022, la «Paca» va ser salvada in extremis i va ser cedida a casa seva, a l’Escala, on, de nou, ha tornat a solcar aigües marines.

La seva rehabilitació s'ha fet efectiva gràcies, en part, a l’ajuda de la ciutadania. I és que s'ha comptat amb la participació dels alumnes del Taller de restauració d’embarcacions tradicionals de pesca.

Escaneig 3D

Aprofitant que la teranyina ha tornat a navegar, el divendres passat es va aprofitar per fer un escaneig en 3D de l'embarcació. Va anar a càrrec d'un grup d’alumnes de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Les tasques es van fer a les Drassanes Sala, al port de la Clota.

El responsable d’aquesta actuació és el professor Igor Bogdanovich, Tècnic Superior en Recerca de la UAB i que forma part de l'Open Labs, laboratori digital que té com a objectiu la difusió de tècniques de digitalització per grups de recerca i per la societat en general. Els alumnes formen part del Màster d’Humanitats i Patrimoni Digital, de la UAB, i se suma a altres experiències en l’escaneig d’elements del patrimoni històric. Els alumnes aprenen a escanejar i els museus disposen d’una còpia digital, com ja fa anys que s’està fent a Empúries, on l’ha escanejat recentment l’escultura d’Asklepi.

Peces úniques

L'escaneig dona com a resultat una còpia en 3D amb moltes aplicacions, fins i tot permetria tornar a construir la barca amb aquesta informació amb una màquina de CNC per fusta, a més per poder difondre peces úniques o en perill de desaparèixer.

En el cas de la teranyina «Paca» s’escanegen totes les seves parts i s’identifica cada peça, conservant i perdurant el ric lèxic vinculat a l’ofici de fer barques, un ofici en perill de desaparèixer pel que fa als seus coneixements i habilitats tradicionals. Per la «Paca» s’han utilitzat tres escàners per garantir una fotometria completa.