Coincidint amb l'inici del IV taller de restauració d'embarcacions tradicionals a l'Escala, el passat dissabte, s'ha iniciat la restauració de la teranyina històrica "Paca", la darrera teranyina de pesca feta a l’Escala ara fa 40 anys, que es va salvar in extremis del desballestament i va tornar al municipi fa uns mesos amb l'objectiu d'incorporar-la al patrimoni del Museu de l’Escala i ajudar a difondre el patrimoni pesquer local.

Aquesta ha sigut la darrera barca de teranyina construïda a les Drassanes Sala de l’Escala, les drassanes en actiu més antigues de la Mediterrània occidental. Precisament és en aquestes drassanes on s'està duent a terme la restauració. S'ha començat els primers passos coincidint amb el taller de restauració d'embarcacions tradicionals, que arriba a la seva quarta edició i en què hi ha un total de 7 participants.

Després del taller, que consta de quatre sessions, els treballs de restauració continuaran a les drassanes, on es preveu que es pugui completar la feina cap a finals d'aquest any, amb l'objectiu que la "Paca" pugui tornar a navegar a principis de l'any vinent. Paral·lelament, s'està tramitant el seu reconeixement com a embarcació històrica, ja que la seva destinació serà precisament la d'incorporar-la com un element més de la difusió del patrimoni pesquer local (fent visites, rutes, accions escolars...).