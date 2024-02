El vaixell Glomar Vantage, dedicat a realitzar estudis marins en àrees destinades a la instal·lació de parcs eòlics, hauria estat rastrejant la zona del parc projectat a Roses des de desembre de l'any passat, així com el punt de connexió elèctrica de la xarxa en terra durant el mes de gener. El departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, a qui s'ha adreçat aquest mitjà, no ha facilitat informació al respecte ni ha confirmat si l'embarcació porta a terme tasques relacionades amb el parc.

La presència d'aquest vaixell ha disparat les alarmes i des de l'Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí, que aplega una quarantena d'entitats de diversos àmbits, han adreçat una carta al conseller d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya David Mascort demanant transparència i que s'aclareixi si té permís i quines tasques ha portat a terme l'embarcació.

Primer pas visible

El vaixell pertany a l'empresa holandesa Glomar Offshore NV i s'especialitza en treballs 'offshore' sota bandera panamenya, amb base actual a Palamós. Segons fonts consultades, hauria fet treballs geofísics de prospecció en el golf de Roses, on s'han projectat els megaparcs eòlics marins. Encara que no existeixen permisos per a cap parc eòlic, aquesta activitat representaria el primer pas visible cap a la futura instal·lació dels molins.

Des de principis de gener, s'ha observat al vaixell Glomar Vantage fent tasques tant en aigües interiors com exteriors de la Badia de Roses. En el Golf de Roses, se li ha vist rastrejant el cable d'exportació d'energia cap a terra projectat per PLEMCAT, així com la zona on se situarien les plataformes flotants d'aquest projecte impulsat per la Generalitat de Catalunya a través de l'IREC.

S'ha constatat que anteriorment aquesta embarcació ha dut a terme labors similars en altres zones d'Europa on es planeja instal·lar parcs eòlics, com França i Irlanda.

Durant la seva estada en la badia de Roses, el vaixell també ha estat localitzat mitjançant aplicacions que rastregen el trànsit marítim, com WesselFinder, que proporcionen dades tècniques, la seva trajectòria fins al moment i la seva ubicació actual. Específicament, el 27 de gener segons les dades de seguiment satèl·lit, el vaixell va marxar cap a Itàlia.

Carta al conseller Mascort

A causa de la falta d’informació proporcionada per la Generalitat des de l’Associació Stop Macro Parc Eòlic Marí, s’ha dirigit al conseller Mascort per a plantejar una sèrie de preguntes sobre les activitats del vaixell i la seva presència al gol de Roses demanant per què la Generalitat no ha informat públicament sobre la feina del vaixell en una crida a la transparència i la responsabilitat amb relació a aquesta qüestió ambientalment sensible. Entre les preguntes s’inclouen si aquestes tasques estan relacionades amb el projecte PLEMCAT, impulsat pel Govern, quines tasques ha dut a terme exactament, si ha estat contractat directament per la Generalitat o subcontractat per una empresa col·laboradora i si compta amb les autoritzacions pertinents per a operar en aigües interiors i exteriors.

També mostren interès pels impactes ambientals de les activitats del vaixell en el Golf de Roses i qüestionen per què la Generalitat no ha explicat públicament les labors realitzades per aquest vaixell, tal com ho va fer el govern regional de Normandia en un cas similar.