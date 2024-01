L’obertura de la desembocadura de la Muga retirant la barrera de sorra el 3 de gener continua generant polèmica a Castelló d’Empúries. La mesura es va impulsar d’urgència perquè s’inundaven baixos de propietats, però ha obert un intens debat sobre si cal o no «llançar» 200.000 metres cúbics d’aigua al mar. Una moció de SOM Empuriabrava i Castelló (SOMEC) va donar peu preguntes, crítiques i preocupació al darrer ple. El govern defensa que no es va fer de mala fe, que tenen competències si és un cas d’urgència i sosté que no es pot reutilitzar. Però continuen els dubtes entre les formacions perquè l’espai natural està dins Xarxa Natura 2000, perquè es va fer sense informes superiors, i perquè hi ha una gran necessitat d’aigua. A més, els afectats per inundacions continuen amb l’afectació. Si no plou, l’aigua de boca està garantida fins al setembre.

«Som en uns moments diferents de la història, tot s’ha de poder plantejar i no es pot llançar aigua», deia Josep Espigulé, regidor de SOMEC i exdirector del parc natural dels Aiguamolls de l'Empordà, qui considera que la decisió va ser una equivocació. Es va fer perquè algunes propietats tenen aigua als baixos, però, segons constatava, continuen tenint-ne perquè la setmana passada se’ls va poder veure bombant l’aigua al carrer. L’aigua, al seu entendre, s’hauria d’estudiar si es pot utilitzar per a algun ús i, si més no, mantenir-se allà on també hi ha una afectació al medi natural si es perd.

La polèmica es remunta a principi de gener quan mitjançant l’empresa pública es va decidir retirar la sorra acumulada. En poques hores el riu va baixar arribant a una cota màxima d’un metre. La primera afectació va ser la impossibilitat del club de rem de practicar l’esport, però consideren que hi ha altres possibles afectacions per la fauna, flora i aqüífers. I, a més, el grup va posar de manifest que no hi havia autorització del Servei Provincial de Costes, ni previ informe ACA i parc natural en un tram dins l’àmbit de la Xarxa Natura 2000 que compta amb unes directrius de gestió. A banda de demanar explicacions de com es va fer, el que demanava el grup és que «s’elabori un protocol d’actuació per a futures accions mecàniques en aquest àmbit». I que s’estudiï si es pot utilitzar per a altres usos donada la greu situació actual. «Som en un moment que falta aigua, qualsevol massa val la pena ser-hi», deia Espigulé durant el debat al ple.

Un cas d’urgència

L’alcaldessa, Anna Massot, va voler aclarir que els sap greu que es posi en dubte que es vulgui malbaratar aigua. Va explicar que tenen competències per fer-ho en casos d’urgència com el que es va donar. La regidora Cristina Bech va afegir que aquella aigua no es pot utilitzar per a altres usos.

Com que era una moció i no es va aprovar, el govern no va respondre algunes de les qüestions. No es va aprovar, però va generar intervencions de totes les formacions a l’oposició (PP, VOX, CUP i SOMEC).

EIs grups municipals com la CUP van reprendre el debat fent preguntes similars durant els precs i preguntes per intentar que fossin respostes. La qüestió sobre la qual es va mantenint el debat són els dubtes si calia fer-ho, si es van saltar la necessitat o no de demanar informes o autoritzacions superiors. Massot va insistir que el que es va fer era el correcte, que posteriorment davant el debat i la polèmica generada han tingut moltes converses amb organismes superiors i que malgrat ser correcte, en pròximes ocasions «tots n’hem après».

El fons de les discrepàncies hi ha l’evident preocupació a la població per la manca d’aigua. Castelló d’Empúries té molt present en el mateix terme les afectacions que comporta perquè ningú recorda haver vist alguns espais del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà tan secs.

La Muga creua tota la comarca de l’Alt Empordà i el seu curs es va regular amb el pantà de Darnius i Boadella. Rep l’aigua de diversos afluents, en depenen poblacions, regants i Aiguamolls i desemboca a l’inici de la platja d’Empuriabrava.