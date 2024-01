Emprendre amb coneixement, aquesta és la premissa que han fet servir els alumnes del Curs de creació d’empreses en turisme actiu, salut i benestar que ha organitzat l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres i que, divendres, van exposar els seus projectes en un emotiu acte a l’auditori dels Caputxins.

La iniciativa ha tingut el suport del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i els resultats finals «han estat més que satisfactoris», segons els regidors Manel Rodríguez i Anna Morillas, responsables respectivament de Promoció i Educació.

Després de 280 hores lectives, tretze alumnes han aconseguit superar el curs i presentar els seus projectes empresarials amb els objectius, les propostes de finançament i els plans d’execució d’empresa. Tots ells han tingut paraules d’agraïment per la formació rebuda per part de l’equip docent que ha liderat Philippe Verdoodt i que ha comptat amb la participació de Neus Vila, Vanessa Carrés, Xavi Camps i Albert Sau.

«Una de les prioritats de Promoció Econòmica és crear empreses i generar moviment. També, des d’aquesta acció, exercim els deures de la capitalitat comarcal de Figueres aportant gent formada al teixit de l’Empordà», diu Manel Rodríguez. Des de la seva àrea, agraeix «el suport rebut per part del SOC, la qual cosa ens ha permès acabar una proposta amb tretze projectes que tenen molta il·lusió al darrere i que són fruit de l’esforç dels seus iniciadors» i arrodoneix la cloenda del curs «per a continuar posant l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Figueres al servei de totes les empreses i els emprenedors que vulguin iniciar-se en aquest món».

Els participants van presentar els seus projectes amb projeccions i dades. Les tretze propostes corresponen a Àngel Amieva (E-Bike Empordà), Anna Comes (Metanoia, experiències de transformació digital), Anna Guardiola (Secrets de l’Empordà, Barcelona-Hong Kong), Carme Fàbrega (Can Xalet, masia de benestar), Ferran Holgado (Empordà Vital), Gisela Luján (Morrinya), Ivan Martín (La Bandida), Leonel Manso (Kapacitats), March Ramírez (Tramuntana Experience), Montse Guerrero (Comunic@-RSE), Paulina Novoa (Ying-Yang Empordà), Sandra Balmón (Elysia) i Susana Mateo (El Món de la Poma).

Comarcals i inclusius

Els projectes tenen com a epicentre d’actuació la comarca i diversos municipis d’aquesta, alguns d’ells amb població reduïda, la qual cosa ha estat destacada pel formador i president d’Empordà Turisme, Xavi Camps, pel fet que «donar vida als micropobles, que són el 60% dels municipis del país». El curs ha demostrat que l’emprenedoria no té ni edat ni gènere i que a l’Empordà tenim grans professionals docents. També ha posat èmfasi en el fet que Figueres hagi mostrat la seva «visió de capital de l’Empordà. Dinamitzant l’entorn, també tindrem una capitalitat comarcal més forta». Tant ell com Philippe Verdoodt s’han fixat en els aspectes «inclusius de molts dels projectes» com un exemple d’avenç social a l’hora d’obrir les portes a tots els públics.

El director del curs posa l’accent en el present i el futur de la comarca i en el fet que «l’Alt Empordà és un luxe, els turistes al·lucinen, però necessitem projectes com aquests que aportin moviment i ganes de fer coses».

La presentació es va cloure amb un diàleg entre les professores Neus Vila i Vanessa Carrés dedicat a la rellevància de la formació i l’actitud positiva de tots els alumnes participants.