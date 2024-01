Els Mossos d'Esquadra han detingut un home que va anar de Llançà a Colera agafat a la part de darrere d'un tren, segons avança Ràdio Girona-Ser Catalunya.

Els fets van passar el dimarts 16 de gener, quan un tren es va haver d’aturar a Llançà perquè dos individus es barallaven i s’escridassaven. Ambdós van acabar expulsats del comboi perquè, a més, no duien bitllet. Però un d'ells va deixar-se les pertinences a dins, i va ser llavors quan va agafar-se a la part del darrere del tren, fins que, en frenar, va caure i es va fer un trau al cap. Abans, ambdós havien començat a llançar pedres contra el tren i a córrer per la via.

Es va posar violent

Els Mossos d'Esquadra, quan passaven 20 minuts de les quatre de la tarda, van rebre l'avís de la baralla i dels fets. En el moment que van arribar a Llançà, però, ja no van trobar el jove. Per això van anar en direcció a Portbou. Finalment, gairebé ja a Colera, van trobar-se el jove molt exaltat enmig de la via, ja que havia caigut del comboi en parar-se. També hi havia dos trens aturats a mig camí. Van emportar-se el noi i el van identificar.

Aquest, però, segons confirmen els Mossos, es va posar violent quan va veure que no el duien a Portbou a recuperar les pertinences. Per això, va intentar sortir del vehicle obrint la porta del cotxe patrulla i va fins i tot va colpejar algun dels agents. Finalment, l'home, de 26 anys, va acabar detingut com a presumpte autor dos delictes: un d'atemptat i desobediència als agents de l'autoritat, i un altre de desordres públics. Aquest últim delicte se l'imputa perquè es va haver d'aturar la circulació a la línia R11 que uneix Barcelona amb Portbou per culpa de l'incident i la seva perillositat. Segons Renfe, la circulació va quedar aturar poc més d'una hora.