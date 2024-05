Com puc saber on he de votar en les eleccions de Catalunya del 12-M?

Catalunya celebra aquest 12-M (12 de maig) unes eleccions autonòmiques on estan cridats a les urnes 5.754.840 electors. D'aquests, 5.460.332 resideixen a Catalunya i els altres 294.508 estan vivint actualment a l'estranger. Tots i cadascun d'ells té assignat un lloc específic on votar, un col·legi electoral i una mesa, i cal tenir-ho ben controlat per no patir un ensurt d'última hora. I és que, els col·legis electorals es poden reubicar unes eleccions a unes altres. La informació correcta i actualitzada la trobem a la targeta censal, aquell document que arriba a les bústies amb el nom i el cognom de cada elector, plegat i que cal estripar pels costats per veure les dades personals que conté a l'interior. Si l'has perdut o llançat per accident, no et preocupis, perquè hi ha altres maneres de saber on has de votar en aquestes eleccions del 12 de maig.

Recorda que els únics requisits per poder introduir el vot a l'urna el proper 12-M són tenir la nacionalitat espanyola, haver fet els 18 anys i estar inscrit al cens electoral. L'única excepció són els ciutadans condemnats -per sentència judicial ferma- perquè han perdut el dret de sufragi.

Saps que el cens electoral està format per:

CER: cens d’electors i electores residents a l’Estat espanyol. Poden votar en tots els processos convocats. Sí que podran votar el 12-M.

cens d’electors i electores residents a l’Estat espanyol. Poden votar en tots els processos convocats. CERA: cens d’electors i electores residents absents que viuen a l’estranger. Poden votar a les eleccions al Parlament de Catalunya, a les eleccions a les Corts Generals (Congrés i Senat) i a les eleccions al Parlament europeu (si s’opta per l’elecció a l’Estat espanyol). Sí que podran votar el 12-M.

cens d’electors i electores residents absents que viuen a l’estranger. Poden votar a les eleccions al Parlament de Catalunya, a les eleccions a les Corts Generals (Congrés i Senat) i a les eleccions al Parlament europeu (si s’opta per l’elecció a l’Estat espanyol). CERE: cens d’estrangers/es residents a Espanya. Poden votar a les eleccions municipals i a les entitats municipals descentralitzades. Els ciutadans i ciutadanes europees també poden votar a les eleccions al Parlament europeu. No podran votar el 12-M.

Consulta el cens electoral a través d'internet

El cens electoral és una base de dades amb la informació de totes les persones que compleixen tots els requisits per poder votar. Qui elabora aquest cens és l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A la seva seu electrònica és possible consultar les dades d'inscripció identificant-se prèviament amb el sistema Cl@veu. I acompanyant aquestes dades, si l'elector resideix a Espanya, també se li mostra la mesa i la direcció del col·legi electoral a què pertany.

Saber on votar a través del telèfon o presencialment

Des de la Delegació Provincial de l’Oficina del Cens Electoral també es pot obtenir la mesa i la direcció del col·legi electoral on et toca votar. Per contactar-hi, hi ha habilitat gratuïtament el telèfon 900 343 232. L'atenció és de dilluns a divendresm de 9 del matí a 2 del migdia i també el dia de les eleccions, de 8 del matí a 8 del vespre.

La mateixa consulta es pot fer de forma presencial a les delefacions provincials de l'Oficina del Cens Electorals. A Catalunya, són les següents.

Girona: carrer Cap de Creus, 4

Barcelona: Via Laietana, 8

Lleida: carrer Bonaire, 47

Tarragona: carrer Pare Agustí Altisent, 1

Puc votar identificant-me amb la targeta censal?

Tramesa per l’Oficina del Cens Electoral en període electoral, la targeta censal és un document purament informatiu. En ella, cada ciutadà elector hi pot trobar especificades les seves dades actualitzades de la inscripció en el cens electoral i de la secció i la mesa en la qual li correspon votar. Ara bé, no serveix per identificar-se a l’hora de votar. Sí que ho pots fer, en canvi, amb el DNI caducat, el passaport o el carnet de conduir. T'ho expliquem en aquest article.