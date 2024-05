Resultats de les eleccions a Catalunya 2024 a Castelló d'Empúries: segueix l'escrutini i coneix el partits més votats

Aquest diumenge 12 de maig se celebren unes noves eleccions catalanes per decidir el nou president del govern de Catalunya. Aquesta jornada electoral definirà el futur polític dels pròxims quatre anys a Catalunya. A Castelló d'Empúries, on ERC fa anys que defensa l'alcaldia, abans amb Salvi Güell i ara amb Anna Massot, però Junts es va emportar la victòria en els eleccions a la Generalitat de Catalunya del 2021.

Els vots de Castelló en aquestes eleccions catalanes serviran per escollir 16 diputats de la comarques gironines. Els caps de llista de la demarcació Girona són Sílvia Paneque (PSC), Laia Cañigueral (ERC), Salvador Vergés (Junts), Alberto Tarradas (Vox), Dani Cornellà (CUP), Eloi Badia (En Comú), Jaume Veray (PP), Héctor Amelló (Ciutadans), Marc Cassany (Alhora), Sílvia Orriols (Aliança Catalana), Àlex Buxadé (FO), Aitziber Sáez de Buruaga (PACMA), Bernat Roig (PCTC), Santiago Luis Temprado (Per un Món més Just), Francesc Sergio Ibáñez (Recortes Zero).