ENQUESTA | Illa guanyaria i Puigdemont superaria ERC, però cap dels dos tindria majories clares per governar

El PSC hauria tornat a guanyar les eleccions autonòmiques a Catalunya i Salvador Illa tindria més opcions de ser president que Carles Puigdemont, però l'escenari de la governabilitat seria molt complicat. Segons l'enquesta ‘tracking’ elaborada pel GESOP per a EL PERIÓDICO, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, cap aliança tindria garantida la majoria al Parlament, encara que Illa es quedaria més a prop de la majoria absoluta si busca un pacte amb Junts o un acord amb ERC i Comuns Sumar. Puigdemont superaria àmpliament Pere Aragonès, que patiria una forta reculada, però els independentistes necessitarien el suport d'Aliança Catalana, el partit d'extrema dreta, que podria aconseguir de 4 a 7 diputats.

Segons el sondeig, el PSC obtindria el 26% dels vots i 37-40 escons (ara en tenia 33), sis punts més que Junts, que es quedaria amb el 20% dels sufragis i 30-33 diputats (ara en tenia 32) . ERC es desplomaria fins al 14,5% de les paperetes i 21-24 parlamentaris (ara en tenia 33). Comuns Sumar i la CUP serien claus per apuntalar majories i tots dos se situen en els 7-9 escons, amb un avantatge de mig punt dels Comuns en vots. Aliança Catalana irrompria al Parlament amb el 4,5% dels sufragis i 4-7 diputats.

La quarta posició se la disputen el PP i Vox. Els populars serien el partit que més creixeria en passar de 3 a 10-13 escons, però podria quedar per sota dels ultres, que els trauria mig punt i se situaria amb 11-13 diputats. Amb això, l'extrema dreta (Vox i Aliança Catalana) podria sumar fins a 20 escons en el nou Parlament.

Amb aquestes forquilles, la suma que es quedaria més a prop dels 68 diputats que marquen la majoria absoluta seria la de PSC i Junts (67-73). Illa també podria buscar un pacte d'esquerres, però no en tindria prou amb el suport d'ERC (58-64) i fins i tot podrien ser insuficients els vots de Comuns Sumar (65-73). Per la seva banda, la suma de Junts, ERC i la CUP (58-66) perdria la majoria absoluta per primera vegada des del 2012 i necessitaria almenys un quart soci, ja fossin els Comuns (65-75) o els ultres d'Aliança Catalana (62-73), però cap d'aquestes dues combinacions no tindria assegurada la majoria.

D’altra banda, el ‘tracking’ electoral publicat per TV3 i TVE deixa també un panorama molt incert de cara a la governabilitat i redueix l'avantatge del PSC sobre Junts. Illa obtindria 37-40 escons i Puigdemont aconseguiria 33-36 diputats, mentre que ERC retrocediria amb força, fins als 24-27 parlamentaris. Aquest sondeig situa el PP davant de Vox, encara que amb forquilles d'escons molt similars: els populars aconseguirien 9-12 escons i els ultres, 10-11. Molta igualtat també entre la CUP (6-8) i Comuns Sumar (6-7) en una enquesta que també pronostica l’entrada d’Aliança Catalana, encara que amb 1-3 diputats.

Finalment, l'enquesta publicada per ‘El País’ i la cadena SER augura una batalla molt més disputada per la victòria entre Illa i Puigdemont: PSC, 39-42; Junts, 36-39; ERC, 20-23; PP, 10-12; Vox, 10-12; CUP, 7-8; Comuns Sumar, 6-9, i Aliança Catalana, 3-5.