El Tribunal Suprem ha admès a tràmit el recurs presentat per les entitats contràries al parc eòlic de Roses. De fet, el recurs és contra el Pla d'Ordenació de l'Espai Marítim (POEM) aprovat amb un real decret pel govern espanyol, però té la mirada fixada en la unificació del golf de Roses que permetria aixecar el parc eòlic flotant, que des de les entitats consideren "il·legal". Des de la Iaeden-Salvem l'Empordà i la plataforma No al macroparc eòlic assenyalen que aquest pas és "molt important" perquè "demostra que res està perdut". Cal tenir en compte que el procés es troba en un estadi "molt inicial" i, per això, no s'han demanat mesures cautelars, ja que la justícia les podria rebutjar.