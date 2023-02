Josep Maria Martínez serà el candidat socialista a l’alcaldia de Roses en les properes eleccions municipals, encapçalant un projecte que vol donar “un nou impuls al municipi sobre quatre eixos principals: l’eix social, promoció econòmica i innovació, seguretat i medi ambient”. Martínez ha rebut aquest cap de setmana l’escalf del partit en el seu acte de presentació, que es va fer dissabte a la Sala d’Exposicions de la Ciutadella de Roses, amb la participació de la portaveu del Grup Parlamenari Socialistes- Units per Avançar, Alícia Romero, i del primer secretari dels socialistes de Comarques Gironines, Marc Lamuà.

L’alcaldable socialista destaca la intenció de situar el coneixement com a motor de progrés de la ciutat. Un projecte que suposa “que Roses sigui el referent comarcal en cicles formatius, graus universitaris, màsters i estudis que tinguin relació amb l’entorn laboral de la ciutat”. En aquest sentit, considera la creació del “Centre de la Mar, Centre Temàtic de Biodiversitat Marina i Salut, a l’entorn del qual s’articularia la possibilitat de portar activitat universitària mitjançant pràctiques d’assignatures de graus i màsters en l’àmbit de la Biologia, Ciències Ambientals, Tecnologia Marina, Economia, Ciències Socials, etc”.

Josep Maria Martínez desgrana altres projectes a l’entorn del mateix eix del coneixement, com ara la creació de l’escola de música i d’una escola municipal d’esports nàutics.

En promoció econòmica, Martínez expressa la seva preocupació per les expectatives de futur del sector pesquer i ha manifestat la necessitat de treballar-hi en el marc d’una economia blava i sostenible. Pel que fa al turisme, expressa l’objectiu “d’aconseguir l’excel·lència com a destinació turística” i la necessitat d’incrementar els mitjans municipals –humans i materials- dedicats al turisme. A la vegada, explica que cal complementar el turisme de sol i platja també amb les possibilitats que obre l’economia blava, que es genera al voltant d’activitats vinculades al mar, incloent els sectors pesquers, nàutic, portuari i el lleure i la salut.

En relació amb la seguretat, l’alcaldable socialista destaca la importància de lluitar de manera ferma contra l’incivisme en els espais públics, l’ocupació il·legal d’habitatges i el top manta, aplicant amb rigor la llei i l’ordenança municipal. També assenyala la necessitat de millorar els mitjans tècnics de la policia municipal, millorar la coordinació entre cossos i treballar en la prevenció, amb la creació d’una unitat de protecció civil, de voluntaris. Martínez ha explicat també altres iniciatives en l’àmbit social, d’habitatge i mediambiental i ha manifestat la necessitat d’escoltar els treballadors municipals, tenir-los en compte i engrescar-los en el projecte de millorar el municipi.

La portaveu del Grup Parlamentari Socialista, Alícia Romero, agraeix a Martínez la seva disposició a dedicar-se a Roses i recorda la importància de fer polítiques pensant en la gent, com s’ha fet recentment amb l’increment de les pensions o amb la determinació del PSC d’aconseguir un pressupost per a Catalunya. En aquest sentit, parla de les infraestructures aconseguides per a la Garrotxa, l’institut de Vilafant o l’arranjament de l’escola de Portbou, entre altres.

En l’àmbit més general, recorda la destinació de 50 milions per reduir les llistes d’espera a l’atenció primària i també els recursos que s’han previst per a un millor funcionament de la Llei de Dependència. Per la seva banda, Marc Lamuà destaca el caràcter municipalista del PSC i ha recordat les polítiques socials socialistes, com ara l’increment de les pensions, l’ingrés mínim vital, la pujada del sou mínim interprofessional.