Aquest dilluns de febrer hi ha hagut un canvi de temperatura i s'espera que durant la setmana es registri una altra onada de fred i algunes precipitacions. Segons informa el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la cota de neu ha baixat fins a situar-se als 500 metres i s'ha pogut veure flocs sobre municipis com Agullana.

A sectors de l'interior de les comarques de Girona, la cota de seu se situa entorn dels 500 metres, també l'Alt Empordà ❄👇https://t.co/YMYbtLh1HU (@MeteoGasso) — Meteocat (@meteocat) 6 de febrero de 2023

Per una altra part, s'ha activat des de diumenge a la tarda l'alerta per fort onatge a tot el litoral.

Activat el pla Neucat

Protecció Civil ha activat en fase d'alerta el Pla especial d'emergències per nevades a Catalunya (Neucat) per la previsió de nevades en diverses comarques. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) informa que durant aquest dilluns es pot superar el llindar de gruix de 2 centímetres a cotes superiors a 500 metres a l'Alt Empordà, la Garrotxa i la Selva. Aquest dimarts al matí l'episodi es generalitzarà pel territori i s'intensificarà en comarques com la Garrotxa, el Ripollès Osona, la Selva i el Vallès Oriental. Es podrà superar el llindar de 10 centímetres i la cota de neu se situarà al voltant dels 700 metres. Localment podria baixar fins als 400. A la tarda, pujarà als 900 metres al litoral i preliitoral.

Al Pirineu Oriental i la serralada Transversal s'esperen gruixos de més de 40 centímetres per sobre de 1.500 metres.

Dimecres, la cota de neu se situarà al voltant dels 900 metres al Montsià i el Baix Ebre.

D'altra banda, es manté l'alerta del pla Procicat per fort onatge, que aquest dilluns afecta tota la costa catalana i que s'intensificarà demà i dimecres. La previsió és que les onades puguin superar els quatre metres. De cara a dimecres, la zona de Terres de l'Ebre serà la més afectada.

Davant d'aquesta previsió, Protecció Civil ha demanat extremar les precaucions i no apropar-se a les zones de risc om esculleres, espigons o les zones de passejos marítims o camins de ronda que passin arran d'on trenquen les onades.

També hi ha una prealerta del pla Ventcat pel fort vent de component est que bufarà aquest dilluns en algunes comarques litorals i que pot superar els 20m/s a la Selva, el Maresme, el Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Garraf, Baix Penedès, Tarragonès i Baix Camp.