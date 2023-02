Després d'una segona meitat de setmana d'allò més afable en el pla meteorològic, de sol i temperatures més suaus del que és habitual al febrer, i amb un cap de setmana que rematarà aquesta sensació amb un lleu repunt dels termòmetres i cels buidats, Catalunya s'endinsa en un nou escenari marcat per la inestabilitat amb un brusc canvi de temps que obligarà a tirar més de l'abric i tenir a mà el paraigua.

Quan comença el canvi de temps?

A partir del dilluns arriba una pertorbació amb el qual es donarà fi a l'episodi anticiclònic que ha estat dominat la situació meteorològica aquests dies, provocant una caiguda brusca dels termòmetres, que ja es notarà el mateix diumenge quant a les temperatures màximes, i portant la inestabilitat amb una sèrie de precipitacions en forma de pluja i neu i causant una notable alteració en la mar.

Seran dies de fred intens, però no excepcional. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest acusat descens tèrmic podria ocasionar fins a dotze graus menys en alguns alguns casos.

En quin moment farà més fred?

Entre dimarts i dimecres les temperatures tocaran fons. A partir del dijous els termòmetres començaran a recuperar-se progressivament, però segons la disposició dels models meteorològics actuals, no tornarem a tenir unes temperatures semblants a les habituals fins a principis de la setmana següent.

Farà molt fred?

No serà l'episodi més sever. És necessari indicar que venim d'uns dies on el termòmetre ha repuntat quedant-se bastant per sobre del que tocaria per a aquestes dates (entre 4 i 5 °C superiors, amb localitats de la costa que han estat vorejant els 20 °C en les hores centrals del dia), així que aquest descens serà pronunciat i sensible, però no ens llevarà a temperatures mínimes de rècord. En definitiva, seran uns dies gèlids però no extrems.

La situació meteorològica farà un gir substancial a partir de dilluns.



Aquest canvi de temps ho notarem sobretot amb la temperatura, l’estat de la mar i, amb més incertesa, l’arribada de precipitació.



Obrim fil 👇 (1/5) — Meteocat (@meteocat) 3 de febrero de 2023

Caldrà agafar el paraigua?

Sí. Quant a les precipitacions, l'arribada de les pluges és l'escenari en què els models indiquen amb més seguretat. Apareixeran ja aquest mateix dilluns a partir del migdia i s'estendran al llarg de la setmana. Difícil encara pronosticar en els punts exactes del territori on es localitzarà aquestes precipitacions, però el litoral i prelitoral són les zones que es veuran més afectades.

Seran pluges molt benvingudes tenint en compte la crisi hidrològica que afecta Catalunya, amb els embassaments de les conques interiors en un crític 29% de la seva capacitat i l'amenaça de majors restriccions per sequera a partir de març.

Aquests mateixos models, ja amb molta menys fiabilitat en analitzar escenaris meteorològics a mitjà termini, assenyalen que les pluges podrien continuar la setmana següent, encara que serien amb menor intensitat.

On nevarà?

Aquí és on els models meteorològics no es posen d'acord. Mentre el GFS es va aventurar a principis de la setmana a destacar una nevada massiva en tot el territori aconseguint fins i tot cotes baixes i deixant la nevada de fa una setmana en només un aperitiu, i el model europeu ECMWF, en canvi, es mostrava molt més moderat en el seu pronòstic, cada vegada més la plana major dels models meteorològics convergeixen a indicar que hauran nevades, que se centrarien en la tard-nit del dilluns i al llarg del dimarts, però sense saber requerir cotes i disposició.

El diumenge sortirem de dubtes, però ara com ara el pronòstic més realista -que no significa el més exacte donat el continuo canvi d'escenaris- és que tinguem neu en cotes mitjanes, sobre els 500 a 600 metres, a més d'en el terç nord -Pirineu i Prepirineu-, a les comarques de l'interior província de Girona i les del nord de Barcelona-, la Catalunya Central i, a la província de Tarragona, per la zona del Montsant i el PN Els Ports.

La possibilitat que se situï en cotes baixes estarà marcada per la possible aparició d'una 'llevantada' que abast el litoral, fent baixar encara més els termòmetres acompanyat de més precipitacions. En aquest cas, ara com ara més remot encara que no descartable del tot, podríem tenir neu en la costa i l'àrea metropolitana.