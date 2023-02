Protecció Civil ha activat aquest diumenge al vespre l'alerta per fort onatge, segons ha informat en un comunicat. La decisió s'ha pres arran de la previsió d'onades que, des d'aquesta nit fins dimecres, poden superar els 2.5 metres a la costa catalana. El Servei Meteorològic de Catalunya també pronostica mar de fons de l'est a tot el litoral. El temporal marítim s'incrementarà dilluns al matí sobretot al nord del país i cap a la tarda s'anirà ampliant a la resta de la costa.

Per això, Protecció Civil demana extremar precaucions i no apropar-se a zones de risc com poden ser espigons i passejos marítims.