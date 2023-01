El mercat immobiliari de l’Escala és viu i força cobdiciat. Això no implica, però, que la llarga trajectòria de la vila com a municipi turístic no hagi deixat una «herència» abandonada d’equipaments que en altres temps formaven part de l’oferta de serveis d’allotjament, comercials i de restauració.

En el nucli antic, hi ha diversos casos d’abandonaments dels usos professionals i que han generat situacions paral·leles que l’Ajuntament ha anat seguint per a evitar que generessin problemes de salubritat o de perill estructural. Aquest seria el cas de l’antic Hostal Riera, del carrer Gràcia. L’alcalde, Josep Bofill, explica que «feia temps que estava tancat i això ha provocat un deteriorament important de l’immoble. Fa uns quatre anys, el va adquirir un grup inversor que va iniciar els tràmits per a la seva reforma, per a la qual van obtenir la llicència fa un any, aproximadament. A causa d’un despreniment que hi va haver, just abans de l’estiu, i com que no havien començat les obres, des de l’Ajuntament vam instal·lar unes tanques de protecció per tal que no hi hagués perill per als vianants amb el corresponent requeriment a la propietat per a resoldre el tema i evitar així que caiguessin elements dels balcons. La bona notícia és que ara han començat les obres».

Segons l’alcalde, el projecte «respectarà la façana actual de tres pisos, ja que en el seu moment superava l’alçada que tocava i, si la tiressin a terra, no la podrien tornar a aixecar tal com és ara. Es reformarà completament el seu interior per fer-hi pisos turístics. L’obra té una durada prevista d’un any i mig».

Bofill destaca que «la renovació urbana d’aquest carrer també es deixarà notar una mica més amunt amb la construcció d’un edifici d’habitatges en el lloc no hi havia hagut el cinema. Els dos projectes permetran deixar enrere dues situacions que s’havien de resoldre i que donaran peu a una imatge de renovació en un dels carrers històrics de la vila».

El deteriorament pel pas dels anys i l’abandonament també afecta de ple un immoble de l’avinguda Ave Maria, a tocar la nova plaça de les Monges i que ha estat objecte de diversos actes vandàlics. L’alcalde explica que, «en aquest cas, també hi ha hagut actuació municipal amb requeriments a la propietat per a exigir el tancament de les obertures. També és una propietat privada, però no està en situació ruïnosa, no té problemes estructurals ni de seguretat. Estem vigilant per evitar que es deteriori i generi problemes de salubritat». En aquest local, a peu de carrer, hi havia hagut una empresa immobiliària de compravenda i lloguers.

La mirada de l’Ajuntament també està posada en un tercer cas, com és el de l’edifici de l’antic restaurant la Palmera, situat en el carrer de la Torre, en l’entramat de vials del nucli antic. «L’immoble és molt vell, ha presentat alguns problemes de salubritat i hi hem intervingut en diverses ocasions fent tancaments en algunes finestres. Estructuralment, està bé i, per tant, no podríem executar una ordre d’enderroc, perquè no presenta un estat ruïnós».

El batlle avança que, «des de l’Ajuntament, estem mantenint contactes amb la propietat per a veure si podem arribar a un acord d’utilització de la Palmera, perquè aquest espai ens aniria molt bé per a donar-li utilitat».

Aquests serien tres exemples, a més de l’antic cinema, de com el pas del temps també deixa empremta en infraestructures privades que no han tingut continuïtat per causes diverses, algunes d’elles relacionades amb el relleu generacional o l’obsolescència dels seus equipaments.

L’alcalde ressalta que, «per sort, vivim en un municipi molt actiu, en el qual la iniciativa privada té molt de dinamisme i sap que pot comptar amb l’Ajuntament a l’hora d’emprendre nous projectes o rehabilitar-ne de vells».

La renovació de l’Hotel Voramar, en ple passeig marítim, és un bon exemple d’aquesta iniciativa empresarial que ha fet de l’Escala el poble mariner més destacat de Catalunya, premiat en la recent convocatòria del grup Prensa Ibérica, al qual pertany aquest setmanari. L’Ajuntament treballa per resoldre altres punts degradats d’aquesta herència turística caducada, el més emblemàtic dels quals seria la piscina de l’esmentat hotel, símbol de temps passats.