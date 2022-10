L'associació Platges Netes de Llançà ha celebrat una de les activitats de la 8a Neteja Internacional de Fons Marins i Platges, que convoca l'organització Vigilantes Marinos. L'acció ambiental ha tingut com a escenari el litoral de Colera. S'havia de dur a terme el passat mes de setembre, però com a conseqüència de la pluja d'aquells dies es va anul·lar.

Diumenge es van aplegar 27 voluntaris per rastellar tota la platja de Garbet-Colera i voltants, recollint en total 44 quilograms de brossa de tota mena. Per part dels bussejadors de l'associació Salt al Mar, vinguts de Girona, van ser 25 els participants que van ajudar a treure del fons marí d'aquesta platja uns 70 quilograms de brossa, que inclouen rodes (morts), ferros i plàstics.

Platges Netes ha agraït, expressament, la col·laboració oferta de Pau Calero de SK Kayak, l'Ajuntament de Colera per prestar ampolles per als submarinistes i cedir el seu pavelló per fer el dinar de germanor després de la recollida. L'entitat ambientalista també ha comptat amb l'ajut de Pere Garriga, pescador artesanal de Llançà que ha posat la seva barca per poder portar els bussejadors encapçalats per Carles Torres i al botiguer Amrick del supermercat Dia. "En total vam recollir uns 114 quilograms de brossa que hem tret de la natura per a portar-la a la deixalleria, un plaer que repetirem tantes vegades com faci falta per tenir un entorn més net", explica Jesús Blanco, membre de Platges Netes.

L'entitat llançanenca organitza una nova acció de voluntariat, aquest diumenge, amb la neteja de l'entorn del port a partir de les deu del matí.