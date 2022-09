Aquest estiu, l’antiga piscina de l’hotel Voramar de l’Escala ha continuat essent un atractiu per a molts visitants i escalencs que la miren encuriosits. Ara bé, podria ser que aviat no ho fos. «Actualment, hi ha una ordre d’enderroc», explicava l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill, en una trobada online recent amb els lectors d’Emporda.info.