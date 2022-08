«Estic disposada a deixar la porta oberta a repetir com a alcaldessa»

Mireia Pimentel (1993) és l’alcaldessa de Santa Llogaia d’Àlguema des de l’any 2019, tot i que forma part de l’equip de govern des de 2015 com a regidora de JxCat. Graduada en Dret per la Universitat de Girona, actualment combina la tasca d’alcaldessa amb la d’advocada en dret fiscal.

Tot i no tenir més de 378 habitants, Santa Llogaia d’Àlguema és un municipi ple de vida. De fet, en els darrers anys el seu nom ha sonat a la premsa diversos cops, ja sigui pels projectes desenvolupats per l’Ajuntament, o bé per iniciatives externes. En fem una valoració amb l’alcaldessa Mireia Pimentel.

Ja fa gairebé quatre anys d’ençà que vostè es va convertir en l’alcaldessa més jove de la comarca. Com valora el seu primer mandat?

Aquests quatre anys els valoro de forma molt positiva. L’experiència de ser alcaldessa està sent molt gratificant, ja que em permet créixer tant a escala personal com professional. Estic aprenent moltes coses i considero que estic progressant en diversos aspectes.

Pensa ja en les eleccions municipals de 2023?

El dia d’avui encara falten uns mesos per les pròximes eleccions, i poden passar moltes coses, però per part meva, sí que estic disposada a deixar la porta oberta a repetir. Considero que encara hi ha projectes en els quals hem de treballar i també d’altres que s’han endarrerit en bona part pels retards que ha implicat el període de la pandèmia. Però tot i això, em veig amb molts ànims, amb força i suport suficient per continuar.

En aquest sentit, en els darrers anys des del consistori heu treballat per millorar Santa Llogaia, amb accions com transformar un local antic en un espai per als joves o millorar l’entorn del poble. Tasques incessants que posen en solfa la voluntat de millorar el poble.

Sí, són tasques que, encara que siguin petites, les hem de tenir en compte i no les hem de deixar passar, ja que també són visibles i milloren el poble. Gràcies a la brigada municipal completem la gran majoria d’aquestes feines. Últimament, per exemple, hem instal·lat una font al parc infantil que hi ha al costat de l’antiga escola, o hem posat moreres i taules de pícnic a la zona de la pista esportiva. També hem fet feines de reparació de la pintura dels contenidors d’escombraries, entre d’altres moltes tasques imprescindibles que fan que hi hagi petits canvis al nostre municipi.

Tanmateix, últimament el nom de Santa Llogaia ha sonat en diverses ocasions als mitjans. Precisament, fa poc llegíem la notícia que al municipi es planteja la creació d’un centre logístic per part d’una empresa privada.

Sí. Al consistori hem rebut una proposta d’una empresa privada que es diu Valcarce S.L, que planteja l’ampliació de la zona industrial. El què ens proposen és ubicar en aquest espai de la zona industrial una benzinera amb zona d’estacionament de camions, un hotel i un centre comercial. De moment no tenim altre coneixement que el de la voluntat d’aquesta empresa per emplaçar-hi aquests serveis, i volem remarcar que es tracta d’una iniciativa privada per posar-la a la nostra consideració.

I els convilatans, com reben aquesta notícia?

Després de la presentació per part de l’arquitecte redactor del projecte que es va fer a la Sala del Centre Cívic, hem pogut observar que hi ha molta disparitat d’opinions, hi ha qui ho veu molt bé, i qui no ho veu tan bé, no hem copsat una opinió unànime. Hi ha qui creu que encara tindrem més camions per la zona, i n’hi ha d’altres que pensen que això podria millorar l’accés a la nostra població. Hi ha moltes opinions diverses i diferents punts de vista.

De fet, des del consistori es vol comptar amb la veu dels habitants per tal de valorar aquest projecte, i sospesar què pot comportar pel poble.

Sí, en aquest sentit, i a causa de la magnitud de la proposta, vam considerar oportú exposar-ho als veïns i veïnes del municipi, i des de l’Ajuntament s’ha iniciat un procés participatiu on durant trenta dies, els habitants de Santa Llogaia tenen l’opció d’expressar les seves motivacions, inquietuds i suggeriments que considerin adients, i això ens servirà de base per prendre les decisions oportunes.

Alhora, el nom de Santa Llogaia també ha sonat als mitjans de comunicació per l’ampliació de la subestació de la línia de Molt Alta tensió per tal que rebi l’energia del parc eòlic marí projectat a Roses, el Tramuntana Nord.

Sí, però nosaltres de moment no hem rebut cap notificació ni sol·licitud explícita per a res. No obstant això, som conscients que entorn de la subestació s’hi poden establir punts de connexió per aportació o extracció d’energia, de fet, Endesa ja s’hi ha connectat, i el TAV també.

En aquesta línia, vostè, el passat mes de maig, avançava a aquest Setmanari que l’Ajuntament havia estat coneixedor de la Planificació elèctrica 2021-2026 de Red Eléctrica de España, a través de la publicació que han fet a la seva pàgina web. El dia d’avui, s’ha transmès aquesta informació de forma oficial?

No, actualment encara no sabem exactament de què es tracta, caldrà continuar esperant a veure la concreció i redacció dels projectes.