Esquerra Republicana ha anunciat que ha aconseguit el compromís de l’Estat espanyol per reobrir els passos fronterers tancats després d’aprovar-se una moció que ha defensat el senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu.

La moció transaccionada s’ha aprovat amb els vots del grup Esquerra-Bildu, PSOE, PNV, Junts per Catalunya, Coalició Canària i del Grup de l'Esquerra Confederal. En contra han votat PP i Grup Mixt, mentre que el Grup Parlamentari Democràtic s’ha abstingut. En total s’han registrat 153 vots a favor, 106 en contra i 6 abstencions.

Jordi Martí Deulofeu ha exposat que “el tancament indefinit encobert” de passos fronterers per part de l’Estat francès representa una “clara vulneració d’allò que disposa el Codi de fronteres de l’espai Schengen” sobre la lliure circulació de persones a l’espai de drets i llibertats més gran del món, la Unió Europea.

El senador ha explicat també que el control de fronteres interiors secundàries a les comarques de l’Alt Empordà i Cerdanya “perjudica la mobilitat entre els municipis limítrofs amb conseqüències sobre el comerç, la promoció econòmica i el turisme, entre d’altres”.

Pel que fa a la cooperació transfronterera en matèria de protecció civil i a l’assistència i ajuda en zones frontereres, s’ha acordat revisar de manera periòdica les mesures necessàries per establir una franja d’intervenció conjunta amb els mitjans necessaris en base a criteris operatius dels equips d’emergència dels dos Estats, en col·laboració i cooperació amb els organismes i autoritats regionals competents en matèria de protecció civil.

El senador republicà ha proposat, en aquest sentit també, la necessitat de reimpulsar l’Euroregió Pirineus Mediterrània i l’Eurodistricte de l’Espai Català Transfronterer com a Agrupació Europea de Cooperació Territorial (AECT). “Necessitem un nou model de cooperació basada en una nova governança del territori multinivell (local, comarcal i regional) i transestatal que hauria de permetre la integració territorial de l’espai transfronterer, la institucionalització de la qual, per cert, no requeriria la participació de les autoritats centrals”, ha afegit.

“La cooperació transfronterera local pot representar una estratègia eficaç per augmentar la cohesió institucional, proporcionar els serveis i les infraestructures necessàries, valoritzant el patrimoni cultural i natural compartit”, ha conclòs en senador d’Esquerra Republicana per Girona, Jordi Martí Deulofeu.