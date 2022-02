Esquerra Republicana ha exigit al govern espanyol que adopti les “mesures de pressió necessàries” per posar fi al “tall indefinit encobert” que suposen als talls fronteres de l’Alt Empordà i la Cerdanya amb la Catalunya del Nord des de fa més d’un any.

“La prolongació mitjançant pròrrogues per períodes de 6 mesos del tancament de passos fronterers no pot significar en cap cas el tancament permanent ni una incertesa continuada per les conseqüències que una mesura d'aquest tipus comporta als municipis limítrofs ja siguin comercials, laborals, sanitàries o educatives, entre altres”, ha manifestat el senador per Girona, Jordi Martí Deulofeu, en una interpel·lació al ministre d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, ​José Manuel Albares Bueno.

En aquest sentit, el senador republicà li ha dit al ministre que “no es poden posar portes al camp” ja que la “vida sempre s’obre camí”. “I, així mateix, ho entén també el col·lectiu per a la reobertura dels passos fronterers Esborrem la frontera!, que ha organitzat diversos actes per a la reobertura”, ha afegit.

Jordi Martí ha proposat, en aquest sentit, que “amb la màxima brevetat” s’adoptin els acords que permetin la cooperació transfronterera en matèria de protecció civil en cas d'incendi forestal: “La intervenció conjunta dels equips d'emergència francesos i espanyols s'ha de poder fer amb mitjans terrestres però també amb mitjans aeris, i aquesta és una novetat molt important, en una franja a banda i banda de la frontera que es correspongui amb la totalitat de l'espai comprès a l'Eurodistricte de l'Espai Català Transfronterer o com a mínim amb els límits geogràfics i administratius de les comarques frontereres.”

“El juliol passat, de fet, vam veure amb incredulitat i estupor com es negava la possibilitat d'utilitzar hidroavions francesos més propers ubicats a la Catalunya del Nord en les tasques d'extinció d'incendis als incendis forestals de Llançà i el Port de la Selva i al seu lloc es van desplaçar mitjans aeris de Saragossa”, ha afegit.

Jordi Martí ha estat també rotund en manifestar que aquest no és el model de cooperació transfronterer que vol el territori. “L'objectiu és treballar conjuntament per harmonitzar i estructurar l'Eurodistrite de l'Espai Català Transfronterer per aportar solucions concretes als obstacles generats per la presència de la frontera a sectors com l'ocupació, els serveis, els mitjans de comunicació, el turisme, la cultura, el medi ambient i la joventut”, ha manifestat durant el Ple al Senat.