L'Ajuntament de Roses ha lliurat aquest dilluns els diplomes als nens i nenes que han participat en les activitats de les escoles esportives municipals que organitza l’Àrea d’Esports del consistori. Aquest curs, marcat per les restriccions i aturades provocades per la pandèmia, ha comptat amb 20 participants, als quals el consistori va felicitar ahir la seva capacitat d’adaptació a les mesures establertes i el seu interès per l’esport.

El curs ha comptat amb la participació de 13 nens i nenes a l’escola psicomotriu, destinada a infants de P4 i P5, i 7 a l’escola pre-esportiva, per als cursos de 1r i 2n de primària. Els alumnes provenen principalment de les diferents escoles de Roses: Vicens Vives, Narcís Monturiol, Montserrat Vayreda, Els Grecs i C.E Empordà .

Les activitats es van iniciar el passat mes d’octubre, però la situació epidemiològica va obligar a aturar les activitats fins al març, moment en què es van poder reprendre, això sí, amb compliment de les mesures de seguretat sanitària, com ara la realització d’activitats amb mascareta.

L’Ajuntament valora molt positivament el desenvolupament de les Escoles Esportives d’aquest curs, una activitat que té com objectiu apropar l'esport als infants a través d'activitats esportives basades en el joc, i que enguany ha adquirit un valor essencial en el reforç de la salut, els vincles vincles socials i el benestar emocional dels nens i nenes, un dels col·lectius més afectats per la situació d'emergència sanitària causada per la Covid-19.

La regidora d’Esports de Roses, Verònica Medina, destaca "el fet de tirar endavant aquesta activitat va ser tot un repte per totes les dificultats i restriccions amb què ens hem trobat i si ho hem fet possible és gràcies a la col·laboració de tots els agents implicats. Vull agrair a tothom la implicació i el treball desenvolupat i molt especialment a les famílies, per tota la confiança dipositada en nosaltres".