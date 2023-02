Després de dos anys diferents, supeditats a la pandèmia, torna, des d’aquest dijous i fins dilluns, l’essència plena del Carnaval de Roses. Es recuperen els balls i s’habiliten tres espais per a la festa –l’envelat, el pavelló i el port– i l’arrossada torna al pavelló, tot i l’èxit popular de l’any passat, quan es va fer a l’aire lliure i gràcies al fet que el temps va acompanyar. Roses enfila aquesta nova edició, però, amb novetats. La més visible, la desaparició absoluta de les mascaretes, però també s’hi suma l’obligació d’utilitzar gots reutilitzables durant les passades, una mesura «d’estalvi mediambiental», i la inclusió d’arròs vegà, substituint la carn i el peix per verdures, a l’arrossada del dilluns.

El regidor de Cultura, Èric Ibáñez, explica que enguany també es mantindrà l’ús de polseres, perquè els integrants de les colles inscrites puguin accedir, amb les seves carrosses, a l’espai del port. L’any passat, la mesura va funcionar molt bé, malgrat que va generar «tensions entre la gent que venia de fora i no tenia alternativa». De fet, va haver-hi intents infructuosos d’alguns joves per evitar la seguretat privada i accedir al recinte. Enguany, mantindran el mateix nivell de seguretat per «evitar que entri algú sense la polsera oficial». «És important ser estricte ara i durant uns anys», admet Ibáñez, que encara recorda vivament l’any passat un grup de noies agraint-li «poder anar tranquil·les al lavabo». L’objectiu és allunyar de Roses aquell públic que temps enrere venia de fora amb autobús carregat amb motxilles i alcohol per fer botelló.

D’altra banda, l’Ajuntament ha tingut en compte la problemàtica que pateixen moltes colles amb les carrosses i ha disposat que aquestes es puguin concentrar a l’antic càmping Bahia un dia abans del que era habitual i allà ultimar els darrers detalls. L’incendi que va arrasar la nau municipal on es guardaven setze carrosses i tot el que hi havia dins, ha obligat les colles a començar de zero i, majoritàriament, a treballar a l’aire lliure sempre exposats al mal temps. Per aquest motiu, moltes colles han anat més a poc a poc i han optat per un disseny més senzill que puguin muntar ràpidament. Ibáñez admet que des del departament de Festes hi hauria la voluntat d’oferir una nova nau municipal, però hi ha dificultats, ja que caldria canviar els usos urbanístics dels terrenys de què disposa l’Ajuntament.

El personal de servei

La setmana passada, ja s’havien inscrit 3.784 persones, 64 colles i 48 carrosses, unes xifres una mica diferents de les del 2020, l’últim any sense Covid, i que denoten «molt de moviment entre colles». Aleshores van inscriure’s 56 colles i 52 carrosses. Com sempre, aquesta allau de gent al poble durant quatre dies, arribada d’arreu de les comarques gironines, obliga a activar tots els serveis d’urgències, tant de seguretat, de salut, com de neteja. Són moltes les persones que treballen aquells dies fent serveis extres. A principis de la setmana passada, es va fer la reunió de coordinació dels cossos de seguretat –Policia Local, Mossos d’Esquadra– i es va afegir seguretat privada, la brigada municipal, ambulàncies, centres d’atenció primària, l’empresa de neteja i el departament de festes. Val a dir que es desplegaran diversos punts liles per sensibilitzar, prevenir i abordar actituds masclistes i comportaments sexistes. S’ubicaran als espais on hi haurà la festa: al port, l’envelat de la plaça Rahola i a la pista annexa del Pavelló. També hi haurà restriccions de mobilitat viària durant les cercaviles i l’avinguda Rhode i accessos es tancarà entre dues i tres hores abans de les passades.

Roses serà una festa des de dijous fins dilluns al vespre. Aquell primer dia tindrà lloc la cercavila de benvinguda del Rei Carnestoltes acompanyat d’una banda de percussió. A l’envelat de la plaça Frederic Rahola, hi haurà ball amb l’orquestra Mitjanit i Dijous Kuit. Divendres, després de la primera passada, amenitzaran el ball a l’envelat la Bruixa Express i Pelukass i DJ Lia Jensen, Mon DJ i DJ Dulo, al pavelló. Dissabte, la passada infantil de tarda l’amenitzarà una discomòbil amb Gres-k Planet i a la nit la música sonarà als tres espais: el Duet Genion’s, a la SUF; discomòbil amb Dj Office, Ruber Rider i Dj Dulo, al pavelló, i el grup de versions Los 80 Principales i DJ Gres-k Planet, a l’envelat de la plaça Frederic Rahola. Diumenge, la gresca seguirà amb La Principal de la Bisbal amenitzant la proclamació dels Reis de la Gent Gran 2024 i, més tard, de la resta de monarques.

El Carnaval es clourà dilluns amb una altra de les novetats: el retorn de l’arrossada al pavelló. Èric Ibáñez reconeix que l’any passat va ser «espectacular» fer-ho a l’aire lliure, però que prefereixen l’aixopluc del pavelló per garantir poder-la fer. A més, enguany, hi haurà la possibilitat de menjar arròs vegà, fet amb verdures i brou de verdures, apte per persones que pateixen intoleràncies o al·lèrgies alimentàries. L’empresa farà unes dues-centes racions.