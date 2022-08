Khalil Awawdeh, un palestí de 41 anys empresonat per Israel des de desembre de 2021, ha superat aquest dimarts els 180 dies en vaga de fam per a protestar per la seva "detenció administrativa" que es prolonga des de fa més de vuit mesos. Des del seu arrest, la Fiscalia israeliana no ha presentat càrrecs en contra seva ni ha fixat data per al seu judici. Després de més de sis mesos negant-se a menjar per a denunciar la seva detenció, l'estat de salut d'aquest pare de quatre filles és molt crític. Awawdeh ha desenvolupat greus símptomes neurològics que li "poden causar danys irreversibles".