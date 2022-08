Eren les 21.35 de la nit quan una explosió va destrossar el vehicle on anava Darya Duguina. El seu pare, el pensador Aleksàndr Duguin, va poder veure amb els seus propis ulls com el cotxe era pastura de les flames. Va estar a punt d'anar ell mateix en aquest Toyota quan tornaven del festival de música Tradició, però va haver-hi un canvi a última hora que li va salvar la vida, encara que no sense conseqüències. Andrei Krasnov, un conegut de la família i líder del moviment Horitzó Rus (Rusky Gorizont), ha explicat el que va veure: “Estava completament en flames, va perdre el control perquè conduïa a gran velocitat i va volar al costat oposat de la carretera". També ha apuntat que “segons tinc entès, l'objectiu era Dugin directament, o tal vegada els dos".