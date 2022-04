Fa poc més de sis mesos, Victoria Federica, filla la infanta Elena i Jaime de Marichalar, vivia lluny dels focus. Tot el lluny, clar, que pot viure un membre la Família Reial. Tenia el compte d'Instagram privada, era tímida davant les càmeres i destacava per, a vegades violentament, rebutjar qualsevol contacte amb els periodistes. Però el 29 d'octubre de 2021 va decidir posar, per primera vegada, en un 'photocall'. Vestint un espectacular vestit de vellut de Lorenzo Caprile, ho va usar com el rellançament de la seva vida pública, que acabava de donar un gir professional cap al món influencer quan, només feia unes hores, havia llevat el cadenat del seu Instagram i convertit la seva intimitat en un negoci d'exposició pública.