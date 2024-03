La vida esportiva de la família vilafantenca Galindo-Martínez gira clarament entorn del voleibol en la modalitat de sorra. Albert Galindo és jugador, l’entrenador i el president del Club Voleibol Vilafant, entitat fundada el 2012 i que des del 2019 només juga al sorral a la infraestructura de vòlei platja situada al costat del poliesportiu Joel González. Comparteix passió amb els seus tres fills, Alan, Deva, Kira Galindo, que tenen 11, 10 i 9 anys, respectivament. La seva parella i mare dels fills, Alexandra Martínez, també havia jugat a vòlei anys enrere, amb el mateix Galindo com a tècnic, però ara el té aparcat.

Albert Galindo té 49 anys, és de Mataró i, per amor, des de fa una quinzena d’anys que està establert a Vilafant. Havia jugat en clubs com el Mataró, Granollers, Arenys de Mar, Tordera i AVAP Girona, en pista, i també havia jugat a campionats internacionals, estatals i catalans de vòlei platja. És l’entrenador del CV Vilafant en els dos grups del club: adults i nens. En el conjunt de mainada hi ha els tres fills, que, juntament amb Eloi Benavente, es troben immersos en la Lliga d’Hivern. Es tracta d’un campionat català que se celebra entre el novembre i l’abril a les instal·lacions del CEM Tennis Vall d’Hebron de Barcelona en categories sèniors i en sub-15.

El CV Vilafant té actualment 24 jugadors entre adults i nens i a inicis de març va aixecar el seu primer títol: campionat de Catalunya de vòlei neu a Boí Taüll (Lleida).