Les obres a l’estadi d’atletisme Albert Gurt, de Figueres, és previst que estiguin finalitzades a finals de març. Els treballs coincideixen en plena temporada de pista coberta pels dos clubs de la ciutat, el Club Atletisme Figueres i l’Associació Atlètica Figueres. Ambdues entitats han hagut de readaptar els seus entrenaments en altres punts de la ciutat com les escoles Parc de les Aigües i Maria Àngels Anglada i el camp de futbol La Finca, de la Salle Figueres.

L'AA Figueres s’està preparant principalment al centre del Parc de les Aigües, a l’espai de grava del pati i a dins del gimnàs. Tot i l’entrebanc que suposa preparar-se a fora del tartan ha obtingut, aquest 2024, un total de nou medalles en els Campionats de Catalunya celebrats a Sabadell. En base, s’han penjat els títols de campions Ada Serrano, Roger Pérez i Idalky Paulino, i Anwae Slilam i Màrius Mills han estat tercers. Cal afegir-hi el bronze obtingut pel figuerenc Pep Bossa, que competeix amb L’Hospitalet, però que entrena amb l’AAF. Tots sis corredors tenen passat recent al CA Figueres, que ha vist com un gruix dels atletes majors de 16 anys marxaven a l’AA Figueres, fundat fa un any per desavinences amb la històrica entitat. I, en categoria màsters, Núria Modolell s’ha penjat un or i una plata, Mariona Garcia una plata i un bronze, i Carlos Moreno, que també defensa els colors de l’Ederki-Caja Rural, una plata.

