Després del multitudinari i controvertit esdeveniment de Badalona -on milers de joves d'Europa i Amèrica es van reunir a l'abril per a escoltar gurus d'I’M Academy, coneguda com la secta de les criptomonedes (diners digitals)- totes les alarmes s'han tornat a encendre per una altra convocatòria similar. Demà a la tarda, el WiZink Center de Madrid serà l'escenari del Metaverse Day, organitzat per Món Crypto i patrocinat com una “experiència immersiva” en la qual es parlarà sobre “com estan transformant els nostres hàbits l'ecosistema de les criptomonedes”. Els experts en sectes alerten de l'adoctrinament que comporten aquest tipus de trobades, del qual ja s'han despenjat dos populars rostres televisius: Jorge Fernández i Cristina Pedroche, que anaven a exercir de presentadors.