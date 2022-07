Als seus 32 anys, María Lo s'ha convertit en la guanyadora de 'Masterchef 10' després de conquistar als jutges i a Ferran Adrià en el duel final del concurs culinari de TVE-1, en un cara a cara molt renyit amb Verónica. La gaditana de pare xinès va apel·lar als seus orígens amb un menú amb reminiscències als sabors de la seva terra, a les seves arrels paternes i a Barcelona, la ciutat en la qual ha viscut aquests últims anys. A ella el programa sí que li canviarà la vida: va entrar sense ocupació i marxa amb una proposta per a un 'stage' en el Àbac de Jordi Cruz i un contracte per a cuinar en un 'resort' de Cancun (Mèxic). Però té més plans, com obrir un restaurant prop de Tarragona i un servei de 'delivery' a Barcelona.