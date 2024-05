Finalment, aquesta primavera han arribat les pluges, tan esperades. Els prats floreixen, els camps són verds i en passar per qualsevol carretera podem observar flors com si fossin catifes. És una pluja molt esperada, desitjada i necessària.

Això no obstant, no és suficient; sí que els rius i riberes porten aigua, però per a omplir el Pantà no n'hi ha prou. L'embassament de Darnius-Boadella ha pujat molt poc encara i d'ell depèn que puguem beure i que els pagesos puguin regar els seus camps.

Visitant el Salt de la Caula hem pogut comprovar com, fins fa ben poc, tenia poca aigua i ara està preciós com en els seus millors temps. La frescor i el soroll de l'aigua omple els sentits i només cal mirar com raja l'aigua i a pocs metres arriba al riu la Muga, en el terme de Boadella i les Escaules.