Els representants de nou de les deu candidatures que concorren a les eleccions municipals a Figueres han participat en la trobada reivindicativa que ha organitzat la comunitat educativa de l'escola Carme Guasch i Darné per a mostrar-los les deficiències dels barracons amb els quals treballa el centre des de fa setze anys. L'acte ha estat convocat per l'Associació de Famílies d'Alumnes, la presidenta de la qual, Natàlia Salellas, ha demanat explícitament als membres de cada candidatura la seva posició sobre la construcció de l'edifici definitiu, que ha patit nombrosos retards aquests darrers anys i que, en aquest mandat, ha iniciat els tràmits definitius sense que les obres hagin començat. Hi han estat presents els representants de Junts, ERC, PSC, Ciutadans, CUP, Figueres Futur, Figueres per la República, PP i Vox. Tots ells s'han compromès a accelerar la construcció si està en les seves mans i a respectar l'emplaçament actual com a definitiu. El director de l'escola, Albert Oliveras, ha detallat totes les deficiències que pateix el centre, però ho ha hagut de fer amb un televisor instal·lat a l'espai exterior, ja que els candidats no poden accedir a centres educatius durant la campanya electoral. Famíles i alumnes han assistit a l'acte amb pancartes que expressaven el seu rebuig a la situació de provisionalitat que pateix l'escola.