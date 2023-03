La presentació de l'instrument de participació local per a la construcció del Parc Eòlic Galatea a la Jonquera, que s'havia començat a celebrar, aquest dimarts a la tarda a l'auditori dels Caputxins de Figueres, ha quedat interromput per les protestes dels assistents a la manifestació convocada per les entitats naturalistes que defensen l'Albera i la Badia de Roses. L'acte, promogut per Enel Green Power, filial de renovables d'Endesa, s'havia programat per donar compliment a la legislació vigent d'acceleració del desplegament d'energies renovables de la Generalitat de Catalunya.

Unes dues-centes persones han fet cas a la crida d'Iaeden-Salvem l'Empordà, Allimo, Centre Excursionista Empordanès, Fòrum l'Escala-Empúries i la Coordinadora de Defensa de l'Albera, i s'han concentrat a la placeta d'accés a l'auditori amb consignes contra el procés d'implantació dels parcs eòlics terrestres i marins en zones sensibles de l'Empordà. Dins de Caputxins, una quinzena de persones han començat a escoltar les explicacions dels tècnics d'Enel, fins que els manifestants han entrat a la sala demanant la suspensió de l'acte, fet que ha ocorregut al cap d'una estona sense que els organitzadors de la sessió hagin pogut acabar-la malgrat intentar-ho demanant diàleg als manifestants. S'han viscut alguns moments de tensió que no han anat a més. Algunes der les persones que havien accedit a l'acte interessant-se pel procés participatiu han lamentat no haver-lo pogut seguir per a tenir més informació. El crit més repetit ha estat "ni al mar, ni a la muntanya", en clara al·lusió als projectes que afecten de ple el massís de l'Albera, la badia de Roses i el cap de Creus.