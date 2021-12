Els ous que decoren el perfil de la teulada de la Torre Galatea de Figueres, creats per Salvador Dalí per a la que va ser la seva darrera residència en vida, tornen a lluir amb tota la seva esplendor. Un equip especialitzat, amb l'ajut d'una grua de l'empresa figuerenca Transport Padrosa, ha dut a terme, aquest dilluns, aprofitant que ja no bufava el vent dels darrers dies, la neteja d'aquests incónics objectes.

La Torre Galatea és el nom amb el qual el pintor Salvador Dalí va batejar l'edifici que durant anys havia estat conegut com a Torre Gorgot, com a homenatge a la seva musa Gala. La construcció data del segle XVII, però conserva vestigis de l'antiga muralla medieval que envoltava el nucli antic de Figueres i ha estat reformada en diverses ocasions. El casal va ser adquirit per l'Ajuntament i la Generalitat el 1983. Forma part del conjunt d'equipaments que gestiona la Fundació Gala-Salvador Dalí. A més dels ous, la façana està acompanyada per uns maniquís i els coneguts pans dalinians de tres crostons.