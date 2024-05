El Festival de Perelada portarà grans noms com Beczala, Yoncheva, Savall o Pirozzi

Grans veus de la lírica com Piotr Beczała, Sonya Yoncheva i Sara Blanch i els músics Jordi Savall, Yuja Wang i Yunchan Lim són els plats forts de la 38a edició del Festival Castell de Perelada, que també estrenarà una l'òpera contemporània amb missatge feminista d'Helena Cánovas. Del 19 de juliol a l'11 d'agost, el certamen presentarà catorze espectacles en tretze nits dedicades al bel canto, la música clàssica i la dansa a més d'una vetllada amb les cançons de les pel·lícules de Pedro Almodóvar, autor del cartell d'enguany i protagonista d'una exposició a la biblioteca del castell.

Tot i que el festival va anunciar l'any passat la seva intenció de poder fer servir el nou auditori fix als jardins del castell ja aquest estiu, la realitat és que l'ambiciós projecte "segueix caminant", com assegura el director del certamen, Oriol Aguilà, i per això, com l'any passat, Peralada oferirà de nou una programació per a públic reduit, farcida d'estrelles rutilants com a solistes o en format de cambra, repartida entre l'església del Carme, el mirador del castell i els jardins del Celler Perelada, que acolliran una nova experiència musical amb tast gastronòmic.

L'església del Carme serà l'escenari, com és habitual, de les nits dedicades a la lírica i la clàssica, com la vetllada inaugural a càrrec del gran tenor polonès Piotr Beczała (19 de juliol), amb un recital dedicat a Txaikovski i grans àries d'òpera de Moniuszko, Dvorák, Verdi i Puccini, o el retorn de la soprano Sara Blanch al festival. Després de debutar en solitari al Palau de la Música Catalana i amb la vista posada al setembre, quan s'estrenarà a l'Scala de Milà, la catalana serà al festival el 5 d'agost amb el baríton Pablo Bordorgna amb un repertori dedicat a Rossini.

El 26 de juliol, la soprano Sonya Yoncheva i el baríton Ismael Jordi presentaran un programa exclusivament de sarsuela, i l'endemà Anna Pirozzi tornarà al festival amb àries d'òpera de Donizetti, Bellini, Verdi i Leoncavallo, amb una atenció especial a Puccini.

Música clàssica

Pel que fa a la música clàssica, el festival mira cap a l'Àsia amb una pianista consagrada, la xinesa Yuja Wang, que s'encarregarà de la cloenda l'11 d'agost, i amb el jove pianista coreà Yunchan Lim, que actuarà a l'església el 3 d'agost després d'haver d'ajornar el debut al festival -i a l'Estat- en la passada edició de Pasqua per una lesió.

A més, el 30 de juliol, Jordi Savall dirigirà El foc i les llàgrimes de les muses, un programa amb compositors i instrumentistes renaixentistes de l'era elisabetiana que el festival dedicarà a la memòria de Luis López de Lamadrid, director del certamen durant 25 anys. L'interpretaran Hespèrion XXI, amb Elionor Martínez i William Shelton com a veus solistes.

Fidel a la seva aposta per la creació, el festival ha confeccionat bona part del cartell amb obres d'encàrrec. És el cas de Renaissance Reloaded (7 d'agost), un concert del Cor de Cambra del Palau sota la direcció de Júlia Sesé amb obres de joves compositors, com ara Joan Magrané, Carles Prat, Anna Campmany, Aurora Bauzà i Pere Jou en diàleg amb composicions d'Alonso Lobo, Maddalena Casulana i Claudio Monteverdi.

Un dels moments de la presentació de la 38a edició del Festival Perelada. / Eli Don

Autors de nova fornada

Una de les autores de nova fornada d'aquest concert serà també Helena Cánovas, guanyadora de la II edició del Carmen Mateu Young Artist European Award Opera and Dance, que just l'endemà, 8 d'agost, estrenarà l'òpera Don Juan no existe. Sobre lo que olvidamos y lo que permanece, una coproducció del certamen amb el Liceu, el Teatro Real i el Teatro de la Mestranza. La compositora vol retre homenatge a través del personatge de Carmen Díaz de Mendoza Aguado, la comtessa de San Luis i autora de l'òpera de principis del segle XX Don Juan no existe, a totes aquelles dones que han estat esborrades de la història pel simple fet de ser-ho. Amb llibret d'Alberto Iglesias, direcció d'escena de Bàrbara Lluch i direcció musical de Jhoanna Sierralta, el repartiment el formen la soprano Natalia Labourtette, el tenor Pablo García-López i el baríton David Oller, mentre que la música la interpretarà el Cosmos Quartet amb la saxofonista Elena Otero i el percussionista Miquel Vich.

Una altra producció del festival que s'estrenarà aquest estiu serà Terra llaurada (10 d'agost), una proposta de dansa dirigida pel coreògraf i ballarí principal de l'Hamburg Ballet, Aleix Martínez, amb ballarins i creadors catalans i internacionals com Martí Paixà, ballarí principal de l'Stuttgart Ballet, Lorena Nogal (La Veronal) o Albert Hernández (Ballet Nacional d'Espanya).

I, també dins l'àmbit de la dansa, el mirador del castell acollirà de nou un clàssic de Peralada, la companyia cubana Acosta Danza, que les nits del 26 i 27 de juliol hi durà Folclor, un espectacle tenyit per les influències africanes, espanyoles, llatinoamericanes i europees de Cuba.

Una de les novetats d'aquesta edició seran els concerts Ad Libitum, que tindran lloc entre el Celler Perelada i l'església del Carme i que aniran maridades amb un tast gastronòmic i un maridatge de vins. Seran La bella molinera (Die schöne Müllerin), amb el cantant Julian Prégardien, l'artista Francesc Torrent i l'actriu Maria Molins interpretant la història que presenten les vint cançons de Schubert; i un recital del quartet de saxos Kebyart, amb un programa dividit en dues parts que s'emmirallen i estableixen un joc de correspondències entre elles. Obres de Jean-Philippe Rameau, Jörg Widman, Bach i Ravel compartiran programa amb una entrena absoluta i encàrrec del festival, que signa Marco Mezquida davant la imminent celebració dels 150 anys del naixement de Maurice Ravel.