La Fira d’Ocupació TreballemGI torna a Figueres amb ofertes laborals de quaranta empreses

Cinc anys després de la seva darrera celebració a Figueres, la capital empordanesa torna a acollir, aquest dimecres 15 de maig, la Fira d’Ocupació TreballemGi, organitzada conjuntament per la Cambra de Comerç de Girona i l’Ajuntament. La cita té lloc a l’auditori dels Caputxins, de 10 del matí a 2 del migdia de manera presencial i, entre les 8 del matí i les 6 de la tarda, en format virtual. La participació és gratuïta i oberta a tothom qui busqui feina o vulgui millorar la seva situació laboral, però per a participar-hi cal haver fet una inscripció prèvia a la web treballemgi.cat. Segons els organitzadors, «durant l’esdeveniment, els inscrits podran conèixer les empreses participants, així com apuntar-se a ofertes de feina i fer entrevistes laborals».

Pel que fa a les empreses participants d’aquesta onzena edició, destaquen sectors ben diferents amb companyies com Amazon, l’Associació d’Empresaris d’Activitats d’Hostaleria de l’Alt Empordà, Inditex, Ametller Origen o Leroy Merlin. En total, segons la regidora d’Ocupació de l’Ajuntament de Figueres, Anna Morillas, és previst que hi participin una quarantena d’empreses del territori.

Aquest esdeveniment té un fort component de reactivació econòmica a partir d’acostar al món laboral una part de la societat que té dificultats per arribar-hi directament. «Va néixer com a una fira d’ocupació juvenil, tot i que des de fa un temps es va obrir a totes les edats davant de l’alta demanda de feina de les persones de més de 30 anys. Aquest canvi ha permès créixer pel que fa a nombre d’assistents i consolidar-se com un dels referents per a la recerca de feina i la inserció laboral», argumenten els organitzadors.

La Fira d’ocupació TreballemGI Figueres Alt Empordà forma part del Programa PICE. Compta també amb la col·laboració de la Diputació de Girona, el Servei d’Ocupació de la Generalitat, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, els ajuntaments de Castelló d’Empúries, la Jonquera, l’Escala, Llançà, Roses, Vilafant, Vilamalla, el Consorci Salines Bassegoda i Empordà Turisme. És finançada pel Fons Social Europeu, el Ministerio de Empleo en el marc del Programa Operativo de Empleo Juvenil i les Cambres de Comerç.

Des de 2018 Més de 3.100 ofertes de feina en el mateix territori

Amb la convocatòria d’aquest any, TreballemGi arriba a la seva onzena edició a Figueres convertida en la fira de referència sobre la inserció laboral, tant en l’àmbit nacional com també estatal. Són moltes les entitats i administracions que s’han inspirat en el model del TreballemGi pels seus respectius territoris.

Pel que fa a les xifres, des de la primera edició que es va celebrar l’any 2018, s’han ofert més de 3.100 ofertes de feina de 325 empreses participants i a les fires s’hi ha inscrit més de 6.200 persones. Una altra dada rellevant és que, en l’acumulat de les edicions passades, s’han realitzat més de 15.000 entrevistes, amb una alta ocupació: 6 de cada 10 empreses que han participat en el TreballemGi constaten haver contractat personal gràcies a la fira. L’edició del 2019, celebrada a Figueres, va acollir 378 persones i durant la jornada es van realitzar 700 entrevistes laborals.