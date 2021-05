La cartellera cinematogràfica s’omplirà de novetats aquest divendres. Entre elles, els films espanyols ‘Mía y Moi’ (amb Bruna Cusí i Ricardo Gómez) i el nou film de Fernando Colomo ‘Poliamor para principiantes’, amb Karra Elejalde, Toni Acosta i Quim Àvila. És també la setmana de l’estrena de ‘First cow’, un western que ha merescut el premi del públic del recent festival D’A, i d’un altre títol coronat fa poques setmanes com el millor film del BCN Film Fest, la francesa ‘Petit País’, que arriba en VOSC a algunes sales. Divendres també arriba l’enèsima entrega de la saga de terror ‘Saw’ (‘Spiral’) i a les plataformes, Filmin estrena un documental sobre el grup Hatari que va incendiar Eurovisió amb la seva defensa de la causa palestina.

La pel·lícula francesa ‘Petit país’ va rebre el premi a la millor pel·lícula del BCN Film Fest i aquest divendres arriba als cinemes en castellà i en versió original subtitulada en català. És l'últim treball de director francès Eric Barbier i narra com la vida feliç d'un nen a Burundi canvia radicalment quan esclata la violència a Ruanda el 1993.

‘Mía y Moi’

Borja de la Vega debuta amb aquest drama intimista sobre dos germans —la Mía i el Moi del títol— que, juntament amb el nòvio d’ell, es refugien a la casa familiar, enmig del no-res, per recuperar-se de la mort de la seva mare. La convivència, però, es veurà pertorbada amb l’arribada de l’ex de la noia. Un film sobre el trauma, el dol i l’herència familiar a través d’una narració cada cop més angoixant, amb Bruna Cusí, Ricardo Gómez i Eneko Sagardoy. La pel·lícula va formar part de la programació del D’A.

‘Poliamor para principiantes’

La pel·lícula ‘Poliamor para principiantes’ arriba als cinemes dirigida per Fernando Colomo. Satur (Karra Elejalde) i Tina (Toni Acosta) són un matrimoni en el quall ella aporta els diners i ell s'encarrega de la casa i el nen. El nen Manu (Quim Àvila) té ja 28 anys i és un youtuber mediocre. Satur convertirà al seu fill en ‘El ranger de l’amor’, un youtuber emmascarat defensor de l’amor romàntic que s’enamora perdudament de l’Amanda (María Pedraza). Tot i això, el Manu desconeix que l’Amanda és poliamorosa.

'Érase una vez en Queens'

L’Alfred, protagonista d''Érase una vez en Queens', és conegut com a Boogie al seu equip de bàsquet de l’institut. El de Queens, Nova York, somia amb arribar a convertir-se en un esportista d’elit i jugar algun dia a l’NBA. Però els seus pares tenen pensat un futur molt diferent per a ell. No obstant això, Boogie lluitarà per aconseguir-ho i alhora conviure amb la discriminació i els rivals que faran el possible per complicar-li la vida.

‘Spiral: Saw’

En aquesta nova entrega de la saga de terror ‘Saw’, el detectiu Zeke Banks i el seu company William Schenk, amb la capitana Angie Garza, investiguen una sèrie de delictes violents i sinistres. De seguida s’adonen que es tracta de l’obra d’una ment sàdica que perpetra una retorçada forma de justícia en espiral. La cinta està protagonitzada per Chris Rock, Samuel L. Jackson i Max Minghella.

‘Rondinaire: el conte d’un bruixot’

El malvat Rondinaire ha llançat un malefici de tristesa sobre la terra de Castellalegre i ara els somriures i els acudits són cosa del passat. Podrà el protagonista de la història enfrontar-se a les estranyes criatures del regne i desfer l’encanteri?

‘El viaje de Chihiro’

'El viaje de Chihiro', una de las pel·lícules més reconegudes del cineasta japonès Hayao Miyazaki, fa 20 anys. Com a celebració, el film es reestrena aquest divendres als cinemes. La Chihiro Ogino és una noia de 10 anys, que s'endinsa en un món governat per déus, brúixoles i monstres, on els humans es transformen en animals.

‘First Cow’

El western 'First Cow', de Kelly Reichardt, guanyador del Premi del Públic del D’A Film Festival Barcelona 2021, arriba a les sales. Kelly Reichardt ja havia ofert un primer western protagonitzat per dones, ‘Meek’s Cutoff’ (2010). Aquí torna a reformular el gènere a través de la senzilla història d’amistat entre dos homes i una vaca, que junts acaricien el dolç somni americà fins que topen amb la sagnant realitat.

‘Una canción irlandesa’

A ‘Una canción irlandesa’, l’Anthony es passa el dia treballant al camp, esgotat pel constant menyspreu del seu pare. Un dia aquest l’amenaça amb desheretar-lo i entregar-li la granja familiar al seu cosí nord-americà Adam. La jove Rosemary sembla que guarda rencor a l’Anthony per les moltes vegades que ell la va avergonyir de petits. I la seva mare, Aoife, s’esforça per unir les famílies i apartar les seves diferències abans no sigui massa tard.

Filmin

Filmin estrena el documental ‘A Song Called Hate’ sobre el pas de la banda islandesa Hatari per Eurovisió, i el seu esforç per visibilitzar la causa palestina en un espectacle que s’esforça sempre precisament per no ser polititzat. Va ser el maig del 2019, quan després d’oferir una cançó i posada en escena ja trencadores per l’estètica del concurs, i durant la gala que se celebrava a Tel Aviv, durant les votacions, dos membres de la delegació islandesa van mostrar una bandera de Palestina. Islàndia va ser el primer país del món en reconèixer la sobirania dels territoris palestins.

Com a estrena destacada a Filmin hi ha també la sèrie 'Laëtitita o el fin de los hombres', basada en la premiada novel·la homònima d'Ivan Jablonka. Part crònica de successos, part assaig històric, indagació sociològica i denúncia política, està considerada una de les obres fonamentals de la no ficció criminal. La sèrie és una crònica de la violació i assassinat de la jove Laëtitia Perrais, de 18 anys, a mans d'un ex-convicte. A més, incideix en la violència contra les dones i apunta a una revisió de la justícia i els serveis socials francesos.

‘Màfia Inc’

Amb ‘Mafia Inc’, la plataforma proposa un thriller sobre ‘capos’ de la Cosa Nostra, basat en la història real de dues famíies criminals enfrontades i residents al Quebec dels anys 90.

Netflix

Després d’estrenar-la en alguns cinemes la setmana passada, arriba a Netflix ‘Ejército de los muertos’, la nova pel·lícula del director de ‘Watchmen’ i ‘La liga de la justícia’, Zack Snyder. La cinta se situa a Las Vegas en ple brot de zombis. Allí un grup de mercenaris decideix córrer el risc d’endinsar-se a la zona de quarantena per fer l’atracament més gran de la història.

Disney +

S'estrena la sèrie ‘MARVEL: M.O.D.O.K’, on el súper tirà M.O.D.O.K ha perseguit molt de temps el somni de conquerir el món algun dia. Però després d’anys de fracassos, també ha destrossat la seva pròpia organització. Derrocat com a líder, i immers en una vida familiar que trontolla, aquest organisme dissenyat per matar s’enfronta ara a un desafiament molt diferent: la crisi de la maduresa.

Movistar +

Al seu torn, a Movistar + s’estrena la sèrie de comèdia semiautobiogràfica ‘Buscarse la vida en Brooklyn’. Escrita i protagonitzada pels còmics Kevin Iso i Dan Perlman, interpreten versions fictícies d’ells mateixos. La mateixa plataforma estrena una minisèrie documental titulada ‘La història del Mossad’, i que com el seu nom indica s’endinsa en el servei d’intel·ligència israelià, un dels més coneguts del món.