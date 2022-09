El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat aquest dissabte que "Catalunya tornarà a votar". "És inevitable", ha dit durant el missatge institucional amb motiu de la Diada de l'Onze de Setembre emès aquest vespre. Aragonès ha reinvindicat el vot de la gent sobre el futur polític del país com a "única manera de resoldre el conflicte amb l'Estat" i ha assenyalat que no hi pensa renunciar "absolutament mai", però ha avisat que cal que des de Catalunya hi hagi la força suficient per aconseguir-ho. "Catalunya votarà. Ho farà més tard o més d'hora en funció de la força que tinguem", ha advertit.