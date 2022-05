Catalunya tindrà la seva primera fàbrica de components de bateries elèctriques per a vehicles en 2024. L'empresa sud-coreana Iljin té previst obrir una fàbrica a Mont-roig del Camp (Baix Camp, Tarragona), invertir per a això 600 milions d'euros i donar ocupació a 500 persones. En un moment de transició del sector de l'acte cap al vehicle elèctric, Catalunya aconsegueix atreure la que serà la primera planta de producció que obrirà Iljin a Europa i que arriba després d'un any de treballs de prospecció de l'agència de la Generalitat Acció. Així ho ha anunciat el 'conseller' d'Empresa i Treball, Roger Torrent, aquest dilluns després de reunir-se en la capital de Corea del Sud, Seül, amb directius de la companyia.