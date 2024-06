L'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies i veïns d'aquests municipis denuncien que pateixen col·lapses diaris de camions a la GI-623 que s'aturen a fer gasolina en una benzinera a peu de carretera. L'alcalde, Esteve Gironès, diu que la situació que provoca greus problemes de circulació, destrosses en mobiliari i senyals de trànsit i posa en risc la seguretat viària. Els camioners fan girs enmig de la carretera i es queden aturats en diverses fileres fent cua per omplir el dipòsit. Gironès diu que no tenen eines per combatre-ho perquè el negoci està al terme d'Orriols (Bàscara) i que, a més, ni tant sols tens policia local. "Truquem als mossos, hem parlat amb Carreteres i amb Bàscara; però el problema persisteix", afirma.

L'Ajuntament de Bàscara espera que la situació es resolgui en les properes setmanes amb la legalització d'una ampliació del nombre de sortidors.