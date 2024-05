Sense tirar les campanes al vol, però la imatge de la baixada constant d'aigua per les lleres de la Muga i l'Arnera no enganyen: les pluges de primavera estan afavorint una lenta recuperació de les reserves de l'embassament de Darnius-Boadella. Tant és així que en un mes s'ha doblat la quantitat retinguda per la presa.

El 29 d'abril, segons les dades de l'ACA, el Pantà estava a l'11,35% de la seva capacitat i només disposava de 6,93 Hm³. Aquesta situació havia despertat totes les alarmes si la sequera continuava. Un mes després, l'embassament es troba al 21,41%, amb 13,8 Hm³ d'aigua emmagatzemada. No són xifres bones, ja que estan lluny de la mitjana dels darrers deu anys, que és de 45,73 Hm³ retinguts en aquestes mateixes dates.