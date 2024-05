Els Mossos d'Esquadra han desmantellat un grup especialitzat en furts a gent d'edat avançada quan retiraven diners de caixers automàtics. És la primera investigació que els Mossos fan sota la direcció de la fiscalia de protecció de víctimes vulnerables. L'operació policial es va fer el 25 d'abril, quan es van detenir quatre dels cinc investigats. Se'ls atribueixen dotze fets delictius, un d'ells a Girona, a través dels quals van estafar més de 21.000 euros. Feien servir el mètode conegut com 'la sembra': aprofitaven que la víctima treia diners per mirar el PIN que introduïa, després llençaven un bitllet a terra dient-li que era seu i quan aquesta l'agafava del terra, un d'ells li sostreia la targeta del caixer i retirava diners o feia compres fraudulentes. Els arrestats són dos homes i dues dones d'entre 19 i 63 anys, com a presumptes autors de delictes de furt, estafes bancàries i pertinença a organitzacions criminals.