Els Bombers van haver d'apagar, aquest dimarts a la nit, un incendi que va afectar quatre vehicles aparcats a l'exterior d'un negoci de compravenda d'automòbils del carrer del Far de Figueres, al Recinte Firal.

El cos d'emergències va rebre l'avís a les 21.46 hores. Al lloc dels fets s'hi van desplaçar sis dotacions de Bombers, així com patrulles de Mossos i ambulàncies del SEM, tot i que no hi va haver cap ferit.

Segons Bombers, malgrat que els vehicles afectats estaven aparcats a prop de la nau, aquesta no va patir afectacions. Només alguns vidres es van esquerdar per les altes temperatures. Un cop apagat l'incendi, es va revisar la zona i es va comprovar que no hi havia cap més afectació més enllà dels vehicles calcinats.

Sala de festes

Es dona el cas que a la planta superior del local de compravenda de vehicles hi ha una sala de festes i en aquell moment se celebrava un esdeveniment. Totes les persones assistents van ser desallotjades, malgrat que la nau no va patir afectacions.