Xavier Pla va abordar la relació que Josep Pla va mantenir amb les dones tenint en compte que mai no els va donar veu en els seus llibres. Així, com a biògraf, els hi retorna «certa dignitat» resseguint les seves petjades a través de les cartes. I en van ser unes quantes les dones importants. D’aquestes va destacar Adi Enberg –«enamorada de l’home i devota de l’escriptor»–, Consuelo Robles de Cadaqués, d’ètnia gitana, a qui li va regalar una casa, o Luz de Santa Coloma Alvear, una jove de setze anys a qui coneix en un creuer i amb qui sempre mantindrà una relació platònica i impossible.