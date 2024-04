Els artistes de Cadaqués volen recuperar, dignificar i valorar la figura del músic de carrer i han començat, aquest passat cap de setmana, amb el cicle Notes de vent, inclòs dins el programa Primavera Cultural, que s'allargarà fins a finals de maig en caps de setmana alterns. Ideat per l'associació C.R.E.A. Cadaqués, fundada el desembre passat, amb la complicitat de l'Ajuntament, l'acollida de les primeres actuacions de músics locals ha estat molt ben acollida per part del públic que els ha seguit.

Una de les actuacions més emotives ha estat la de Nanu's Band -amb Nanu que actua habitualment al mític Café de la Habana, a Sa Plaça, el mateix espai on havien actuat tots quatre trenta-un anys enrere. Eva Daniel, presidenta de C.R.E.A. Cadaqués, explica que l'objectiu final d'aquesta iniciativa és aconseguir "modificar la normativa" que, des de fa molts anys, sanciona les actuacions dels músics a peu de carrer. "Volem que torni a haver música en directe al carrer, regular-ho en espais i horaris específics durant tot l'any tal com es fa a altres llocs i que el músic estigui acreditat", explica tot afegint que han ofert a l'Ajuntament gestionar-ho ells mateixos com a associació, quelcom que es debatrà a finals de mes. "El músic de carrer és un dret cultural, forma part d'un patrimoni de tota la vida i cal donar-li el valor i a l'abast del públic", argumenta Daniel tot assegurant que també busquen "dinamitzar la convivència entre veïns, artistes i visitants fomentant l'accès a la participació cultural en un espai públic".

Les properes actuacions del cicle seran el 19, 20 i 21 d'abril quan actuaran Jonathan Gambito, Ritual, Selva UEI, Victòria Macarte, Dr. Orange i Leila Claud. Els escenaris seran Sa Plaça, Es Torradet i plaça Es Podritxó.