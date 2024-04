Una operació conjunta de la Policia Nacional espanyola i la Policia Nacional francesa, coordinada per l'Europol, ha desarticulat una presumpta organització criminal internacional dedicada al tràfic de droga, sobretot haixix, utilitzant vehicles robats. La investigació ha determinat que la banda traslladava les substàncies estupefaents per carreteres des del sud d'Espanya fins a França, passant per les comarques gironines. El dispositiu s'ha saldat amb nou detinguts i més de 1.300 quilos de droga comissats. Una de les cinc entrades i escorcolls que han fet ha estat a Llers, mentre que les altres s'han centrat en immobles de Màlaga, Còrdova i Sevilla. També hi ha hagut registres a França.