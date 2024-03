La llibreria Ona s'ha convertit aquest dimecres en tota una festa per celebrar l'estrena de les Teresines en el món editorial amb la presentació del seu nou llibre Vida de Teresina (Rosa dels vents), que repassa les biografies de les populars germanes. Jordi Milán, director i autor de tots els espectacles de La Cubana, i Pol Vinyes, responsable de premsa de la companyia, signen una proposta "divertida i col·loquial" que desvela alguns dels "secrets i les interioritats" dels personatges de ficció creats per La Cubana l'any 1992 i que, des de llavors, han esdevingut tot un fenomen social. Entre les anècdotes que hi trobaran els lectors, hi ha episodis relacionats amb la seva infància, la seva joventut, els seus amors i també la seva feina, tot plegat en paral·lel als esdeveniments històrics viscuts al país i també en l'actualitat.