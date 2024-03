Diversos pagesos empordanesos i gironins s'han concentrat aquest dimecres a la nit a Vilablareix davant de casa del conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, per mostrar el seu malestar per l'actitud del Departament pel que fa a les protestes del sector.

La concentració ha estat reduïda i no ha generat conflictes, en un acte que ha estat custodiat per diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra. Mascort ha anul·lat un acte que tenia agendat per avui dijous a Xerta i es reunirà amb representants de la Plataforma Pagesa i amb representants de les organitzacions agràries que participen a la Taula Agrària.