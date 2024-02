USTEC-STEs ha començat aquest dilluns, a l'Escala, la campanya 'Ens falten mans' per reclamar més personal especialitzat als centres educatius. Des del sindicat assenyalen que cal una rebaixa de les ràtios, però també la incorporació de tècnics per tal de poder atendre aquells alumnes que tenen necessitats especials i, d'aquesta manera, fer que l'escola sigui "de veritat" inclusiva. En aquest sentit, la portaveu d'USTEC a les comarques de Girona, Glòria Polls, carrega contra Educació i recorda que ara no es dona resposta al 100% de l'alumnat "tal i com recull el decret de la inclusiva". Per això, exigeix que Educació contracti més tècnics. "És una crida perquè el pressupost del 2024 vagi encaminat a atendre a tot l'alumnat per igual”, comenta. En aquest vídeo trobaràs els millors moments de la protesta.