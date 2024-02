Després de gairebé 24 hores de treballs d'extinció, els primers equips mixtos de bombers i policia científica han aconseguit accedir a l'interior de les dues torres devastades per l'incendi registrat ahir dijous a Campanar, València.

Els bombers accedeixen a l'interior de les torres calcinades. Amb ells també hi van membres de la policia científica. Finalment, els treballs de refresc han donat els seus fruits i, tal com havia explicat tant el president Carlos Mazón, com l'alcaldessa, María José Catalá, i la delegada del Govern, els equips de bombers ja han pogut accedir a l'interior de l'edifici arrasat pel foc.

De moment, els equips mixtos (formats per bombers i policia científica) estan accedint des de les plantes inferiors de les dues torres per assegurar la zona i començar la inspecció a la recerca dels 15 desapareguts. Amb ells, els bombers també han desplegat més dons per ajudar-los en la inspecció planta a planta.

Les flames han devorat dues torres d'habitatges a l'avinguda del Mestre Rodrigo al barri de Campanar a València. El tràgic succés s'ha produït cap a les 17.11 hores de la tarda de dijous quan el foc en un pis de la finca s'ha propagat ràpidament per tots els apartaments. A l'edifici hi havia molts veïns a l'interior dels seus habitatges i han quedat atrapats i molts han sortit als balcons a demanar ajuda.

L'incendi ha començat al vuitè pis, però de moment es desconeixen les causes de l'inici del foc. De moment, s'han confirmat quatre víctimes mortals i almenys 20 persones desaparegudes. També hi ha 14 ferits, 6 dels quals són bombers.